Experts trekken aan de bel over egels met overgewicht: “Voer ze niet”

Egels mogen namelijk niet te dik worden.

Egels met overgewicht

Momenteel zijn er een heleboel egels met overgewicht. In België is er zelfs een opvang voor te dikke egels, brengt RTL Nieuws. De schuldige? Dat zijn wij, de mens.

Egels niet voeren

Vooral wanneer het buiten koud is zijn we geneigd egels te voeren. Zo helpen we ze de winter en het koude voorjaar door, denken we. Maar niks is minder waar. Wanneer egels te zwaar zijn, is dat juist gevaarlijk. Dit maakt ze namelijk een makkelijke prooi voor roofdieren zoals roofvogels. Niet alleen omdat ze dan minder snel weg kunnen komen, maar ook omdat ze zich niet meer kunnen oprollen als ze te zwaar zijn. Terwijl dat juist de manier is hoe ze zichzelf beschermen.

Afslankprogramma

De opvang voor te dikke egels in België heeft momenteel tientallen egels. Manager Alan Gilson vertelt aan RTL Nieuws: “Mensen hebben ze de hele winter gevoerd. Ze hebben geen winterslaap kunnen houden en zaten vaak op warme plaatsen.” Hij laat een egel zien die nu 1,7 kilo weegt. Hij zou maximaal 1,2 kilo moeten wegen. Voor zo'n klein beestje is dat flink te zwaar. Daarom volgen de egels in de opvang een afslankprogramma. Vrijwilliger Marie Derreumaux vertelt: “We proberen ze buiten in de kou te zetten, zodat ze meer energie verbruiken. In een groter gebied kunnen ze meer rondlopen en hopelijk wat afvallen.”

Stop met voeren

Als de dieren genoeg zijn afgevallen, worden ze weer losgelaten in de vrije natuur. De opvang doet goed werk, maar eigenlijk ligt het echte werk bij de mensen die egels voeren. De boodschap is dan ook: stop daarmee. En zijn genoeg andere manieren waarop je de egel in je tuin wél kunt helpen. Zó maak je je tuin egelvriendelijk.

Bron: RTL Nieuws