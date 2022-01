“Wat nu op televisie wordt verteld, is met mij ook gebeurd”, is de gemiddelde melding die bij CSG binnenkomt.

Weggestopte herinneringen

Veel chatgesprekken waren met vrouwen en mannen die langer geleden seksueel geweld meemaakte, maar er nu pas voor uit durfde te komen. Waar je ook keek of luisterde, heel Nederland had het vorige week over seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat maakte veel los bij de slachtoffers. Weggestopte herinneringen kwamen weer boven, waardoor ook het aantal meldingen steeg.

“Laten we niet wegkijken”

Volgens Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, laat dit zien hoe groot het probleem rondom seksueel geweld in Nederland is. “Jaarlijks worden honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer. Laten we daar niet van wegkijken.”

De toename van het aantal meldingen is zelfs groter dan tijdens #metoo. Dat komt volgens Bicanic door drie oorzaken. Ten eerste kunnen de slachtoffers het onderwerp door de vele berichten in de media niet meer mijden. “Als vermijden niet meer lukt, nemen herbelevingen en spanning toe in de vorm van prikkelbaarheid, concentratieproblemen en slecht slapen. Die ontregeling is voor mensen een reden om ons nu te bellen”, legt ze uit. Daarnaast voelen sommigen zich gesterkt door de verhalen in de media om hulp te zoeken. “Een derde reden om het CSG te benaderen is het besef dat ze iets soortgelijks hebben meegemaakt. In de psychologie heet dat herevaluatie. Een eerdere ervaring krijgt een nieuwe – emotioneel beladen – betekenis en met die realisatie kunnen nieuwe klachten gepaard gaan.’

Victim blaming

Opvallend is dat veel chat- en telefoongesprekken gingen over victim blaming. Dit is een fenomeen waarbij slachtoffers beschuldigende vragen en opmerkingen van professionals en naasten krijgen. Maar liefst 75% van de slachtoffers heeft hiermee te maken. “Waarom ben je daar dan ook naartoe gegaan? Je had ook wel een kort rokje aan. Als dit mij zou overkomen, zou ik gewoon schreeuwen en vechten. Weet je zeker dat dit is gebeurd?”, somt Bicanic op. Dit is een van de redenen dat slachtoffers geen hulp durven te zoeken, aangezien ze zichzelf de schuld geven. “Daarin hebben omstanders nog veel te leren.”

Samen staan we sterker

De misstanden bij The voice maken wederom duidelijk dat seksuele intimidatie en machtsmisbruik diep in onze samenleving geworteld zit. Het maakt ook duidelijk dat we erover móeten blijven praten, dat we onze ervaringen moeten delen: door het doorbreken van de stilte durven steeds meer vrouwen zich uit te spreken en kunnen we zorgen voor een cultuuromslag. Daarom delen de redacteuren van Libelle hun verhalen, in de hoop andere vrouwen een hart onder de riem te steken.

Wil je na het lezen van dit bericht of het zien van de aflevering van BOOS en/of naar aanleiding van de berichtgeving rondom The voice of Holland misschien met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met: Centrum Seksueel Geweld

0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl of www.chatmetcsg.nl Slachtofferhulp Nederland

0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl

Bron: Centrum Seksueel Geweld