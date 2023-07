Extreme hitte in heel Zuid-Europa, maar in Nederland gaat het regenen

Terwijl Zuid-Europa wordt geteisterd door een verontrustende hittegolf die alle records lijkt te breken, valt er in Nederland dit weekend vooral veel regen. Deze scherpe tegenstelling tussen de gebieden leidt tot een fascinerende situatie: inwoners van Zuid-Europa worstelen met ongekende temperaturen, terwijl de Nederlanders het moeten doen met een paar fikse buien.

Extreem hete Zuid-Europa

De zomer van 2023 gaat voor Zuid-Europese landen de geschiedenisboeken in als een van de heetste ooit. Landen zoals Spanje, Portugal, Italië en Griekenland hebben te maken met een hittegolf die al weken aanhoudt. Temperaturen stijgen regelmatig boven de veertig graden Celsius, wat gevolgen heeft voor het dagelijks leven en de gezondheid van de mensen in de regio. De autoriteiten waarschuwen voor de extreme hitte en dringen aan op voorzorgsmaatregelen om gezondheidsrisico’s zoals uitdroging en oververhitting te minimaliseren.

Regenen in Nederland

In tegenstelling tot de extreme hitte in Zuid-Europa, is het in Nederland onverwacht koel. Regenachtige dagen overspoelen ons land, waardoor de temperaturen aanzienlijk dalen tot net onder de twintig graden Celsius. Regenachtige zomers zijn niet ongebruikelijk in Nederland, maar misschien wel beter dan wekenlang temperaturen van boven de veertig graden.

Wisselvallig weer in Nederland

Het komende weekend verloopt wisselvallig met vooral zondag geregeld regen en veel wind bij maximaal 22 of 23 graden. Vrijdagmiddag trekken buien geleidelijk oostwaarts over het land. Met windstoten tot zeventig kilometer per uur gaat het behoorlijk hard waaien, vooral aan de kust. In de avond klaart het op en neemt de wind in kracht af. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het wel veel regenen.

Zon in het zuiden

Zaterdag schijnt de zon gelukkig geregeld, maar neemt vanuit het westen de bewolking langzaam toe. Vooral in de noordwestelijke regio’s kan er af en toe regen vallen. In het zuiden en zuidoosten blijft het als het goed is de hele middag droog met af en toe wat zonneschijn. De temperaturen blijven hangen tussen de 19 en 22 graden Celsius.

Zomerweer ver te zoeken

Ook zondag heb je je regenjas of paraplu nodig, want dan gaat het in heel ons land regenen. Het wordt een grijze, herfstachtige dag met veel regen en wind. Dit wisselvallige weer houdt lang aan, want ook maandag en de rest van volgende week is het warme zomerweer ver te zoeken.

Bron: Weeronline