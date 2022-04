Eyecatcher: de opvallende paarse fedorahoed van Máxima

De NVVK, de branchevereniging voor financiële hulpverlening, organiseert vandaag een voorjaarscongres, waar onze koningin een rapport over de effecten van financiële hulpverlening in ontvangst neemt. Ze kleedde zich voor deze gelegenheid in haar favoriete kleur: rood. Ze draagt een lange rode jurk met een bijpassende brede riem, die haar slanke taille extra benadrukt. Een echte eyecatcher is de paarse fedorahoed. Hij maakt haar outfit compleet en geeft nét even wat extra pit aan het geheel. Oordeel zelf maar:

ENSCHEDE, 12-04-2022 Koningin Máxima in haar favoriete kleur: rood. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima: vorstin met lef

Fedorahoeden worden doorgaans voornamelijk door mannen gedragen, vaak in de kleuren bruin, grijs en zwart. Maar Máxima deinst niet terug voor een opvallende outfitkeuze, zo bewees ze in het verleden al talloze keren. Haar lef loont: de hoed staat de vorstin fantastisch!

Een outfit à la Máxima is voor veel mensen haalbaar, zeker als je slim shopt. In (online) tweedehands winkels zoals Vinted, bijvoorbeeld. Kijk maar naar deze prachtige paarse combinatie.