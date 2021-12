F1-spoedcursus: dingen die je wil weten voordat je de race gaat kijken

Ready

Waarom is deze race bijzonder?

Laten we beginnen bij het begin. Dé race waar het dit weekend om gaat is die van zondagmiddag. Hij wordt gereden in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de beslissende race van dit seizoen: óf Max Verstappen wint en wordt de eerste Nederlandse F1-wereldkampioen ooit, óf Lewis Hamilton pakt voor de achtste keer op rij de titel. Het is voor het eerst dat Max Verstappen, die nu sinds 2015 meerijdt als coureur, dusdanig serieus kans maakt op de winst. Hij begon in 2015 in het team van Torro Rosso en stroomde door naar het RedBull-team.

Die teams, hoe zit dat eigenlijk?

Er rijden ieder F1-seizoen 10 teams mee, allemaal met 2 coureurs. In totaal zoeven er dus 20 auto's over de banen op jacht naar de titel. Die banen zijn verspreid over de hele wereld. De teams zijn niet per se verwant aan de landen, maar aan grote racemerken. Zo heb je dus bijvoorbeeld het RedBull-team, maar ook een Ferrari-team en een Mercedes-team, waar Max’ rivaal Lewis voor rijdt.

Set

En dan is het dus rondjes rijden tot de snelste wint?

Als je het heel globaal bekijkt: ja. Maar er zijn talloze zaken die invloed kunnen hebben op de uitslag.

Volgorde

Zo maakt het bijvoorbeeld veel uit op welke volgorde de racers beginnen. Vanzelfsprekend heb je als je vooraan (ook wel de pole-position, in jargon) mag starten een voorsprong op degene die achteraan rijdt. De volgorde wordt bepaald op de dag voor de race, tijdens de kwalificatie, die gereden wordt op de baan waar ook de race is.

Auto's

Je hebt in de racesport natuurlijk de coureur die van grote invloed is op het resultaat. Maar minstens net zo belangrijk is de auto waarin hij rijdt. Vergelijk dat met paardrijden: de ruiter kan nog zo goed zijn, als het paard een blessure oploopt, kunnen ze samen alsnog de race verliezen.

Geld

Nog een gelijkenis met de ruitersport: er zijn onwijs dure paarden, die vaak beter getraind zijn en die betere genen hebben dan goedkopere paarden. Met raceauto's werkt dat hetzelfde: ben jij een merk dat bereidt is om fors te betalen voor de beste auto, levert jou dat een voordeel op ten opzichte van merken die dat niet kunnen.

Mede daarom staat Mercedes al jaren aan de top: zij hebben de meeste middelen beschikbaar om de beste onderdelen te kopen of ontwikkelen en kunnen de beste monteurs inhuren. Uiteraard is Lewis Hamilton een goede coureur, maar experts zijn er van overtuigd dat Max Verstappen allang kampioen was geweest als hij in een auto van Mercedes zou rijden.

Go

Wat maakt het racen ingewikkeld?

Ieder seizoen worden er 22 races gereden op 22 verschillende circuits. Ieder circuit is anders en brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee, van scherpe bochten tot hellingen. Ook het weer kan van grote invloed zijn op de raceresultaten: nat asfalt rijdt anders dan droog of heet asfalt.

Hoe verloopt de race dan verder?

Na een aantal rondjes inrijden om de banden warm te maken, stellen de racers zich op bij de start- en finishlijn in de tijdens de kwalificatie bepaalde volgorde. De stoplichten tellen af en de race barst los. Vaak zijn de eerste rondes de rondes waarin het meeste gebeurt, omdat dan de racers allemaal nog vlak bij elkaar rijden. Regelmatig komt het daarbij in de eerste bocht al tot de eerste botsinkjes. Daarom kijken veel fans in ieder geval de start van de race altijd, en volgen de rest van de rit die soms wel twee uur kan duren met een half oog.

De circuits verschillen allemaal van lengte. Hoeveel rondes er gereden moeten worden hangt daarvan af. Soms rijden ze 40 rondes, soms zelfs 80. Het aantal staat altijd linksboven in beeld, boven het balkje met de stand van de race. Wie als eerste alle rondjes uitrijdt, wint!

F1 woordenboek

Nu je de basis van Formule 1 begrijpt, zijn er nog een aantal veelgebruikte termen uit het F1-jargon die we nog even willen toelichten:

Bandenstrategie. Er zijn 3 soorten banden om op te racen waaruit de coureurs en hun monteurteams kunnen kiezen: hard, medium en soft. Globaal hebben coureurs met zachte banden meer grip en kunnen ze sneller rijden, maar de band slijt sneller waardoor hij minder lang meegaat en je dus eerder moet wisselen. Met harde banden hebben coureurs heeft de minste grip waardoor ze wat slomer zijn, maar de band gaat langer mee en dus hoef je minder snel te wisselen. Wisselen gebeurt in de pitstraat en kost relatief veel tijd, dus zo min mogelijk van banden wisselen is het handigst. Per race is het verplicht om één keer van banden te wisselen. DRS. Het ‘drag reduction system’ houdt in dat als jij als coureur op bepaalde rechte stukken van de baan binnen 1 seconde tijdsafstand van je voorganger rijdt, je een extra turbo krijgt. Handig om in te halen! Chicane. Een type bocht die in haast ieder F1-circuit wel zit. Deze bocht is vaak S-vormig of heeft de vorm van een bliksemschicht en is bedoeld om de racers af te remmen. Daarbij is het een pittige stuurklus, dus gebeuren hier regelmatig kleine crashes of schieten de coureurs van de baan af. Safety car. Als er een crash heeft plaatsgevonden op de baan, is het afhankelijk van hoe heftig die is wat het verdere verloop van de race gaat zijn. Vaak komt er in ieder geval een zogenaamde virtuele safety car, wat inhoudt dat alle coureurs hun snelheid moeten inhouden tot een bepaalde hoogte. Bij een echte safety car komt er een snelle auto voor de voorste coureur rijden die niet ingehaald mag worden door welke coureur dan ook. Die safety car bepaald dus de snelheid van de race. De coureurs komen dan dus weer dichter bij elkaar, omdat degene die eerste rijdt al heel gauw af moet remmen voor die auto. Degene die achteraan rijdt kan nog doorrijden op zijn eigen snelheid tot hij bij de slinger auto's komt die zich vormt achter de safety car. Dit levert nog wel eens spannende twists op in de race!

Bron: Formule1.nl, Wikipedia.