Facebook neemt maatregelen om tieners te beschermen en dít kun je er zelf aan doen

Laten we beginnen met wat Facebook gaat doen. Hen werd namelijk verweten dat hun platform niet veilig is voor kinderen en tieners en van negatieve invloed kan zijn op zaken als hun zelfbeeld, schoolgedrag en andere sociale zaken. Facebook wil daarom actie ondernemen en noemt in een plan een aantal voorbeelden.

Zo willen ze bij tieners tussen het scrollen door herinneringen weergeven om af en toe een pauze in te lassen op sociale media. Ook krijgen ze een melding als ze herhaaldelijk kijken naar content die niet bevorderlijk is voor hun welzijn. Hoe Facebook zulke meldingen wil gaan weergeven, is nog onduidelijk.

Daarom hebben wij wat tips over wat je zélf kunt doen om je tiener te beschermen:

Praten. Praat met je kind of tiener over wat hij of zij wil plaatsen en waarom. Door gesprekken te hebben over wat er wel of liever niet op sociale media komt te staan én over de minder leuke kanten ervan wordt je kind zich bewust van de voor- en nadelen van het posten op sociale media.

Geef je kind het gevoel dat hij of zij met alles bij je terecht kan en sta daar ook voor open. Door te controlerend te zijn is het waarschijnlijker dat je kind het geheim houdt als er bijvoorbeeld gekke of nare dingen voorbij komen of gebeuren op sociale media en dat wil je natuurlijk niet.

Maak duidelijke afspraken over het gebruik. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde platformen wel oké zijn en andere niet. Door hier afspraken over te maken weten zowel jij als je kind waar jullie aan toe zijn.

Geef het goede voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus plaats zelf geen dingen op sociale media waarvan je niet zou willen dat je kind het zou plaatsen. Denk daarbij aan het delen van bepaalde gegevens, maar ook foto’s die misschien beter privé kunnen blijven.