Familie Kraan uit ‘Een huis vol’ verwelkomt negende kind na bevalling van slechts 35 minuten

De familie Kraan deelt het blije babynieuws dinsdag op Instagram. Bij een lieve foto van vader Ivan en moeder Linda met de kleine Elin schrijven ze: “Afgelopen nacht om 3:05, na een bevalling van 35 minuten, is onze prachtige dochter Elin Madelief geboren. Het is zo snel gegaan dat de verloskundige net te laat was. Ivan heeft zijn dochter op de wereld geholpen met de fantastische hulp van oudste dochter.”

Bijkomen

Linda schrijft dat ze even moet bijkomen van de onverwacht snelle bevalling, maar dat zij en haar dochtertje het goed maken. “Elin is een flinke dame van 4230 gram. En wat is ze geliefd en welkom in ons grote gezin.”

Nieuw seizoen

Maandag is een nieuw seizoen van het televisieprogramma Een huis vol van start gegaan. Eerder werd al bekend dat de familie Kraan niet te zien is in dit nieuwe seizoen. Op Instagram houdt de familie iedereen gelukkig goed op de hoogte:

