Famke besloot daarop om gisteravond een video op haar Instagram te zetten waarin ze uitlegt dat er nóóit iets tussen haar en Ali is voorgevallen en dat ze stappen gaat ondernemen tegen Roddelpraat.

“Nooit dingen op een vervelende manier ervaren”

“Dit is absoluut niet waar”, zo vertelt Famke. “Sterker nog, er is nog nooit iets gebeurd. Er is nog nooit iets voorgevallen tussen mij en Ali. De zangeres vertelt dat de rapper haar ‘altijd met respect’ heeft behandeld. “Ik heb nooit dingen op een vervelende manier ervaren.”

“Als artiest schrijf je bepaalde dingen van je af”

In het nummer dat Roddelpraat gister liet horen haalde Famke volgens hen uit naar Ali B omdat hij haar zou hebben misbruikt. Maar dat is volgens Famke niet het geval. Ze legt uit dat ze niet lekker in haar vel zat op het moment dat ze bij SPEC. (het artiestenmanagementbureau waarvan Ali B ook partner is) wegging. “En als artiest schrijf je bepaalde dingen van je af. Dat is hoe het gaat als artiest en het is nooit de bedoeling geweest dat deze track gepubliceerd zou worden.” Famke legt uit dat het, kort nadat ze wegging bij SPEC., ook weer goed kwam tussen haar en Ali.

Stappen ondernemen

De zangeres vertelt dat ze ontzettend boos is op de makers van Roddelpraat. “Niemand heeft iets aan me gevraagd en daarnaast is er iets gepubliceerd dat superschadelijk is. Het is een inbreuk op mijn privacy. Ik ben hier best wel van geschrokken omdat het best wel lang geleden is.” Famke sluit de video af met de boodschap dat ze van plan is om stappen te gaan ondernemen tegen de makers van de Roddelpraat.

Bron: Instagram