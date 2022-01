Dat de woningmarkt flink overspannen is, weten we inmiddels allemaal wel. Alleenstaanden, koppels en gezinnen die dringend op zoek zijn, kunnen nu hulp krijgen van Art Rooijakkers. In het gloednieuwe RTL-programma Samen kopen gaat de presentator samen met hen op zoek naar een nieuwe woning.

Samen kopen

Toch zal Samen kopen niet lijken op de woonprogramma’s die we al kennen. In het nieuwe programma bundelen deelnemers hun financiële krachten om zo één groot pand te kunnen kopen. Vervolgens worden de vierkante meters verdeeld onder de nieuwe bewoners waardoor iedereen zijn droomhuis kan realiseren.

Meedoen?

Op zoek naar een eigen plek en wil je graag meedoen aan het programma? Je kunt jezelf hier opgeven. Het is nog niet bekend wanneer Samen kopen wordt uitgezonden.

Bron: RTLBoulevard