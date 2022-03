Sarma Melngailis had een zeer goedlopend raw vegan restaurant in New York, waar sterren als Alec Baldwin en Owen Wilson graag kwamen eten. Maar als haar relatie met de mede-eigenaar op de klippen loopt en ze een enorme schuld van 2 miljoen dollar moet terugbetalen aan haar investeerder gaat het helemaal mis.

Dan ontmoet ze online ene Shane Fox die eigenlijk Anthony Strangis heet. Hij beweert een heel bijzonder persoon te zijn die zegt dat hij zelfs haar hond onsterfelijk kan maken. Hij beweert zelfs dat hij al meerdere levens op zoek was naar haar en dat hun relatie “in de sterren stond geschreven”.

Op de vlucht

Sarma valt vol voor zijn praatjes. Hij beweert onder meer dat hij 5 miljoen dollar heeft geërfd van zijn tante. De twee trouwen in 2012 en daarna komt beetje bij beetje de waarheid naar boven. ‘Shane’ weet haar tot de laatste cent uit te kleden, zodat ze het personeel van haar restaurant niet meer kan betalen. Vervolgens komen er nog meer geheimen uit kast. Als de overheid zich ermee gaan bemoeien, slaan ze op de vlucht.

Dit verhaal over wederom een grote oplichter en een vrouw die voor hem valt, is sinds The Tinder Swindler een hot item. Als je daarvan houdt, is deze driedelige documentaire echt een aanrader.

Bron: Neflix