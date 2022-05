Fans verbazen zich over het haar van prins William op herdenkingsmunt

Prins William wordt op 21 juni veertig jaar. The Royal Mint heeft speciaal daarvoor een munt geslagen waarbij de rechterkant van zijn gezicht te zien is. Ook de letter W en het getal 40 zijn op het betaalmiddel afgebeeld. Op de rand van de munt staat HRH The Duke of Cambridge en zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, staat op de andere kant van de munt afgebeeld.

Prins William stond elf jaar geleden met zijn vrouw Kate op een munt vanwege hun bruiloft in 2011, maar het is de eerste keer dat hij solo verschijnt op een officiële Britse munt.

Directeur Clare Maclennan bij The Royal Mint noemt de munt “een eerbetoon aan de volwassenheid en gratie van de prins.” Ze spreekt ook van een toegewijde echtgenoot en een liefhebbende vader.

Fans verbaasd over de afbeelding van prins William

Sommige koninklijke fans zijn wel enigszins verbijsterd door de afbeelding van William op de munt. Zijn haardos is namelijk veel voller dan we van hem kennen. Iemand zegt op Twitter dan ook: ‘Degene die deze munt heeft gegraveerd, was zo vriendelijk om William wat meer haar te geven dan hij in werkelijkheid heeft.’

Weer een ander zegt: ‘Met zoveel haar lijkt hij niet meer op Wills.’

Maar er zijn ook genoeg fans van de royals die de munt geweldig vinden, blijkt uit andere reacties op Twitter.

De munt ter ere van de veertigste verjaardag van prins William. Beeld PA

Bron: The Mirror