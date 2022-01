Fans ‘WIDM’ weten het zeker: er zijn dit seizoen 2 (!) mollen

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

De jacht op de mol is weer begonnen en ook na de vierde aflevering draait de geruchtenmolen weer overuren. Fans speculeren erop los, want wie is toch de saboteur in het midden? Of moeten we saboteurs zeggen?

Elf deelnemers

Fans hebben namelijk het vermoeden dat er dit jaar niet één, maar twee mollen zijn. Daar hebben ze zo hun redenen voor: oplettende kijkers concludeerden vlak nadat de kandidaten halverwege 2021 bekend werden gemaakt dat er eigenlijk één kandidaat te veel is. Andere jaren deed het programma het steevast met tien kandidaten, dit jaar zijn het er elf. Volgens de Molloten is dit erg opvallend, want het is het 22e seizoen in 2022. Kortom: elf deelnemers met twee mollen, is eigenlijk 11 x 2 is 22.

Duo's

De theorie dat er twee mollen zijn doet onder Molloten al een tijdje de ronde. Afgezien van dat ze het aantal kandidaten bijzonder vinden, is hen ook opgevallen dat ze dit seizoen wel heel vaak opdrachten in groepjes van twee moeten uitvoeren. “Ze doen zo veel in duo’s dit jaar. Nog een puntje om mijn ‘dit jaar zijn er écht twee mollen’-theorie te versterken”, schrijft een kijker. Iemand anders reageert met: “Is er ooit uitgelegd waarom er elf kandidaten waren in plaats van tien.” We moeten helaas nog even geduld hebben, want de finale vindt pas plaats op zaterdagavond 5 maart 2022. Nog even afwachten dus, maar wat zou dat een plottwist zijn zeg!

Ze doen ZO veel in duo's dit jaar. Nog een puntje om mijn 'dit jaar zijn er ECHT 2 mollen' theorie te versterken #widm — laura (@SunshineTaylors) 22 januari 2022

Dit seizoen begon met 11 deelnemers.



Ik denk dat er 2 mollen in het spel zijn dit keer. #widm2022 #widm #widm22 — Eef (@thatdoggirl19) 22 januari 2022

Seizoen 22.. 11 kandidaten. Ik zeg 2 mollen dit jaar #widm dit zijn ze pic.twitter.com/OGy4quBiZc — birgitB (@birgit_born_) 22 januari 2022

Is er ooit uitgelegd waarom er 11 kandidaten waren ipv 10?



Ik ga nog steeds voor 2 mollen dit seizoen, roep dat al 3 jaar maar oke #widm — laura (@SunshineTaylors) 15 januari 2022

Hebben al overwogen dat met 11 kandidaten er ook 2 mollen zouden kunnen zijn in 2022 #widm #molvisie #moltalk — Fleur (@Fleur_crx) 15 januari 2022

#widm 22 seizoenen 11 kandidaten - dit seizoen zijn er 2 mollen die samenwerken, Rik zit in het rode pak en ontmaskerd de twee mollen op het bal. — Kevin van der Bijl (@kevinvanderbijl) 9 januari 2022

Bron: Wie is de mol?, Twitter