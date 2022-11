Femicide (vrouwenmoord) stoppen? Zo strijd je mee!

Op 25 november kleuren verschillende gebouwen in Nederland, zoals de Waterpoort in Sneek, oranje. De kleur staat voor de dageraad, een opkomende zon in een wereld zonder femicide. Het is de aftrap van Orange The World, de wereldwijde actie met 16 dagen aandacht voor de actie ‘Stop geweld tegen vrouwen’. Waarom dat belangrijk is? Dat lees je in ons femicidedossier.

Onderteken de plegde

Hoe ga je vrouwengeweld of -moord tegen? De sleutel ligt bij preventie en bewustwording. Daarom slaan Libelle, Margriet, Flair en Nouveau de handen ineen: ‘Wij zijn #medestander’ en we roepen daarmee andere #medestanders op de pledge (belofte) van Orange The World te ondertekenen.

Op Libelle TV vertellen de vier hoofd­redacteuren van Libelle, Margriet, Flair en Nouveau waarom deze actie zo belangrijk is. Ook vertellen drie nabestaanden van een femicideslachtoffer hun verhaal.