Femke Halsema en man zijn sinds een jaar gescheiden, maar: “We zijn dikke vrienden”

“Maar we zijn wel gewoon samen een gezin, zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden”, zegt ze in het gesprek.

Femke Halsema gescheiden

Femke woont in de ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam, Robert woont naar verluidt in hun woning in het dorpje Holysloot. Erg veel tijd om stil te staan bij haar vrijgezellenbestaan en deze nieuwe levensfase heeft de burgermeester niet. “Ik werk hard, ik heb een grote vriendenkring, er zijn kinderen”, zegt ze. “Je hebt ook te maken met het volwassen worden van je kinderen die de vleugels uitslaan. Daardoor zit je ook in een nieuwe levensfase. Het is ook spannend.”

Kantelpunt in relatie

De details van de verbroken relatie en scheiding houdt Femke voor zichzelf. Wel is de aanhouding van hun zoon Bruno in 2019 een kantelpunt in de relatie. Destijds werd hij betrapt met de revolver van zijn vader, waarvoor Robert een taakstraf kreeg in verband met verboden wapenbezit. Daar verzette hij zich tegen.

Dat Robert in een interview aan het NRC vertelde over het wapen waarmee zijn zoon werd aangehouden én uit de school klapte over de grote ruzie na dat moment, hielp de relatie en het gezin niet. In het gesprek zei hij onder andere dat hij, tot grote woede van Femke, niet direct naar huis vloog na de aanhouding van Bruno. Destijds was Robert aan het werk in Bangkok. In een podcast van NRC zei de burgermeester onlangs dat de situatie een diepe invloed had op het gezinsleven.

Het leven in de ambtswoning vond Robert sowieso niet altijd even leuk. “Soms denk ik: flikker toch op met die ambtswoning”, zei hij daar al eens over. Verslaggever Matthijs vertelt er in deze video meer over.

Bron: Het Parool, NRC