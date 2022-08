Ferri Somogyi vertelt over nieuwe verhaallijn GTST: “Ik ging diep”

Wat deze verhaallijn precies gaat inhouden, mag Ferri helaas niet zeggen. Wel laat hij zich uit over de rol die hij gaat spelen en de impact ervan op zijn eigen leven. “Ik kan je wel zeggen: ik ben nog nooit zó diep gegaan in mijn leven”, vertelt hij.

Zwaarste verhaallijn ooit

Om zich op de rol voor te bereiden, heeft Ferri veel gesprekken gevoerd, deelt hij. “Dit is, we hebben al heel veel opgenomen, mijn zwaarste verhaallijn ooit. Dat durf ik wel te zeggen.”

Borstkanker

In het gesprek gaat Caroline terug in de tijd, naar een van haar eigen impactvolle verhaallijnen. De tijd waarin ze moest spelen dat ze borstkanker kreeg, kan ze zich nog goed herinneren. “Op het moment dat je zo’n soort verhaallijn gaat spelen, wil je het ook echt recht doen. Dan wil je echt wel zorgen dat de mensen die dat treft, en dat zijn er heel erg veel natuurlijk, dat die zich er ook in kunnen herkennen”, vertelt de actrice.

Ferri kan zich daarin vinden. “Die verantwoordelijkheid heb je gewoon”, vult Ferri aan. “Je maakt de mensen heel boos of verdrietig als je er gigantisch naast zit”, vult hij aan.

Intieme bruiloft

Gelukkig gaat het niet alleen over zware onderwerpen. Ferri en Caroline delen namelijk dat er in het nieuwe seizoen ook een bruiloft aan zal komen. “Ik weet niet of het een grote bruiloft wordt... een intiem clubje”, vertelt Ferri.

