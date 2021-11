Feyenoord-fans spotten Willem-Alexander als co-piloot bij vlucht naar Praag

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte de koning – die zelf een groot Ajax-fan is – via de intercom ook nog wat grapjes.

Bijzonder moment

“Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is”, zo laat een supporter aan RTV Rijnmond weten. De man wist zelfs nog een foto te maken van de koning in de cockpit. “Heel dichtbij kon ik niet komen want een beveiliger hield me tegen. De grapjes van Willem-Alexander tijdens de vlucht kon hij waarderen. “Ja dat is mooi toch. Ik vind het wel grappig.”

Op onderstaand filmpje is de koning ook nog te zien:

👑 | De Feyenoorders die om 12 uur naar Praag vlogen hadden een ‘Koninklijke vlucht’ naar Tsjechië. Niemand minder dan Koning Willem-Alexander was de co-piloot tijdens de vlucht. pic.twitter.com/5vjCgqJ0P8 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 24 november 2021

Jaarlijks genoeg vlieguren maken

Het is overigens niet de eerste keer dat de koning tijdens een vlucht wordt gespot. De koning vliegt geregeld mensen naar hun vakantiebestemming. Om zijn vliegbrevet te kunnen behouden, moet hij jaarlijks 150 vlieguren maken. Een tijdje geleden vloog hij zelfs koningin Máxima naar Duitsland.

Bron: Twitter, AD