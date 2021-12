Fijn! Prinses Beatrix is weer volledig hersteld van haar coronabesmetting en mag uit thuis-isolatie

Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag. Prinses Beatrix kreeg last van de verkoudheidsklachten nadat zij terugkwam van een werkbezoek aan Curaçao. Uit een interview van Blauw Bloed met Willem-Alexander blijkt maandag dat het ‘heel goed’ gaat met Beatrix. Ze heeft inderdaad enkel wat verkoudheidsklachten. “Ze dacht dat het door de airconditioning kwam”, vertelt de koning in het interview. “Ze was natuurlijk in de tropen.”

Verder gezond

Helaas was toch corona de oorzaak van haar verkoudheidsklachten. Maar daarbuiten is er volgens Willem-Alexander ‘gelukkig helemaal niets aan de hand’. Sterker nog, hij laat weten dat zijn moeder ‘in heel goede spirit’ is. “Dus het is allemaal fantastisch”, aldus de koning.

Festiviteiten

Wel moest prinses Beatrix deze week de festiviteiten rondom de 18e verjaardag van Amalia helaas overslaan. Maar het belangrijkste is dat ze gezond en wel haar coronabesmetting doorstaan heeft en nu weer mag gaan en staan waar ze wil.

Bron: RVD.