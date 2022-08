Fijn vooruitzicht: deze sterrenbeelden komen binnenkort over hun ex heen

Leve de liefde (voor jezelf)!

Schorpioen

Ben je geboren onder dit sterrenbeeld, dan is afscheid nemen niet je sterkste punt. Vooral omdat je na een relatiebreuk eindeloos kunt piekeren over alles wat er misging. Daar geef je ook graag jezelf de schuld van. Maar de komende weken is het anders en kun je wel eens een fijne nieuwe connectie opbouwen met een interessant persoon. Het universum heeft een leuke verrassing voor je in petto, die je tegen het lijf kunt lopen in je favoriete kroeg.

Leeuw

Ben je de laatste maanden druk bezig geweest om jezelf af te leiden van de pijnlijke gevoelens na een breuk? De komende weken zul je ontdekken dat het de pijn eigenlijk niet meer waard is, en weer hernieuwde liefdesenergie terugvinden. Wat je óók weer zult vinden, is balans en innerlijke rust.

Steenbok

Als steenbok ben je een harde werker - helemaal als je aan hartzeer lijdt. De komende weken komt er iemand op je pad die je nieuw geloof in de liefde gaat geven. Lieve steenbok, neem wat rust en probeer niet te hard je best te doen voor de liefde. Die overkomt je vanzelf weer. Sneller dan je denkt.

