‘First dates’ Sergio Vyent openhartig over de verwaterde relatie met zijn pleegmoeder

In zijn vroege jeugd groeide Sergio op zonder liefde van een ouder. Zijn vader verliet zijn moeder nog voor zijn geboorte en zijn moeder was altijd aan het werk. Toen ook zij met de noorderzon vertrok naar Amerika, begon Sergio zich af te vragen of dat aan hem lag. “Dat is moeilijk, daarom was ik vroeger heel onzeker: ben ik wel goed genoeg? Of ik me afgewezen voelde, weet ik niet. Dat is misschien iets te groot voor een kind, maar ik dacht wel: heb ik iets fout gedaan?” vertelt Sergio aan Vriendin.

Pleegmoeder Mien

Hij komt terecht in een pleeggezin. Zijn pleegmoeder Mien geeft hem voor het eerst in zijn leven echte moederliefde. Sergio: “Mien had een groot hart, zij was er voor al haar pleegkinderen. Ze was streng, maar liefdevol, kordaat en duidelijk. Zij is de redding in mijn leven geweest, dankzij haar kreeg ik weer structuur.”

Liefde is ook loslaten

Toch nam het contact door de jaren heen weer af. Vanaf het moment dat Sergio op zichzelf ging wonen, zag hij zijn pleegmoeder steeds minder. “Toen ik voor mijn studie naar Sittard verhuisde, verwaterde het contact. Nee, dat is niet erg. Liefde gaat niet over de mate waarin je elkaar ziet. Ik hield veel van haar en zij van mij. Liefde is ook loslaten.”

Afscheid aan het ziekbed

“Toen ik haar voor het laatst zag, was ze al ziek. Ze was 75 en zei dat ze er vrede mee had dat we geen contact meer hadden”, vervolgt Sergio. “Het belangrijkste is dat ik weet wat zij voor mij heeft betekend. Liefde is particulier en daar kan niemand anders een label opplakken. Als je er allebei vrede mee hebt, wie zijn dan de anderen die daar een oordeel over vellen?”

