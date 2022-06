Fit en vrolijk door de juiste voeding

Libelle samen met Activia

Je buik is de hele dag druk in de weer. Hier wordt niet alleen voedsel verteerd, de organen in je buik zorgen er ook voor dat we fit en energiek blijven. In onze darmen leven miljoenen bacteriën, goede en slechte. Samen met virussen, gisten en schimmels vormen die onze darmflora, ook wel microbioom genoemd. In een gezond microbioom zijn al deze bacteriën, gisten, virussen en schimmels met elkaar in balans en voelen we ons goed. Dan is ook onze afweer op orde. Is de balans weg, dan kan dit zorgen voor vermoeidheid en een verminderde weerstand.

Help die goeie bacteriën een handje

Wanneer we de goede bacteriën een handje helpen, is er minder plek voor slechte bacteriën en voelen we ons beter. Dit kan door gezond en regelmatig te eten. Op vaste tijden ontbijten, lunchen en dineren is bijvoorbeeld heel fijn voor de darmen. Drink daarnaast voldoende water en zet veel groenten, vette vis (zalm, haring, makreel, sardines) en noten op het menu, daar wordt de buik blij van! Zorg ook voor voldoende vezels, de brandstof voor de darmbacteriën. Vezels zorgen voor een gezonde darmwerking en bevorderen de stoelgang. Per dag heb je 30-40 gram vezels nodig. Lastig om genoeg vezels te eten? Start de dag bijvoorbeeld met yoghurt en muesli en geef de darmen een vezelrijke boost met granen, noten en rozijnen.

Ontbijt voor 1 persoon 1 banaan • 130 g bevroren frambozen • rasp en sap van 1/2 sinaasappel • rasp en sap van 1/2 limoen • 3 el Griekse yoghurt • 4 el Activia yoghurt • 2 dadels (zonder pit) of 2 el honing • 40 g ongezouten cashewnoten • 1/2 tl kaneel • 5 verse muntblaadjes. Toppings: frambozenjam • frambozen • gehakte pure chocolade • geraspte kokos. Extra nodig: een blender Bereiden:

Een dag van tevoren: schil de banaan en snijd deze in plakjes. Leg in een zakje in de vriezer. Voeg alle ingrediënten toe aan een blender. Blend 45 seconden tot je een gladde en romige massa hebt. Giet in een kom en voeg een of meerdere toppings toe. Serveer koud.

Fermenteren

Ook gefermenteerd voedsel stimuleert de goede bacteriën in de darmen, die vervolgens helpen om voedsel te verteren en de darmen gezond te houden. Fermenteren is een eeuwenoud proces, onze verre voorouders stopten al groenten met zeewater in potten om voedsel langer te bewaren. Wat ze waarschijnlijk toen nog niet wisten, is dat het voedsel ook extra gezond werd door de micro-organismen die bij dat proces vrijkomen. Bij het fermenteren worden bacteriën, schimmels en gisten (micro-organismen) gebruikt om moleculen af te breken. Zo ontstaan er allerlei nieuwe stoffen en smaken. Voorbeelden van gefermenteerd voedsel zijn kimchi, yoghurt en zuurkool.

Volkorenproducten, bruine bonen, havermout, Activia Muesli, bramen en bessen zijn een bron van vezels.

Positief effect

Bij Activia zijn ze ervan overtuigd: je goed voelen, begint van binnen. Om je buik een handje te helpen, bevat Activia miljarden probiotica*. Dit zijn goede bacteriën, die in de juiste hoeveelheid een positief effect op je gezondheid kunnen hebben. Probeer ook eens Activia Lijnzaad en Pruim, een milde yoghurt en een bron van vezels, heerlijk als ontbijt of als tussendoortje.

*Activia bevat yoghurtculturen (probiotica) die bijdragen aan de lactosevertering voor mensen die moeite hebben om lactose te verteren.