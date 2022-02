Flinke bespaartip: kookpunt bereikt? Gas uit!

Het is misschien moeilijk te geloven, maar er zijn mensen die bij deze truc zweren. Vooral omdat het veel besparing oplevert is deze lifehack juist nú heel welkom.

Zo werkt het

Als je groente, pasta, rijst of aardappels wilt koken, werkt de tip als volgt: vul de pan met koud water, zoals je altijd zou doen als je gaat koken. Doe vervolgens de groenten, rijst of aardappels erbij.

Die pan zet je op het fornuis met de deksel erop. Zet de kookplaat of het gasfornuis aan en laat het water tot het kookpunt komen. Is dat bereikt? Zet dan de warmtebron uit, laat de pan erop staan met het deksel erop. Door de hitte van het water en het feit dat de voedingsmiddelen al ín dat water lagen toen het opwarmde, gaart het eten nu verder zónder de hittebron aan te hebben.

Kooktijd

De kooktijd van bijvoorbeeld aardappels verandert er nauwelijks door, maar met voedingsmiddelen als pasta of rijst kan het zijn dat het wat langer duurt voordat ze gaar zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, je kunt ondertussen andere dingen doen of andere delen van het gerecht afmaken. Je kunt je voorstellen dat de energiewinst enorm is als je het gas niet nog een kwartier aan hebt staan!

Meer bespaartips

Niet alleen in de keuken is er op een makkelijke manier energie te besparen: ook in andere ruimtes in het huis hoeft dat niet moeilijk te zijn. Denk daarbij aan een gordijn voor het trapgat, het gebruiken van een dubbel kattenluikje of door kiertjes en gaten dicht te maken.

Bron: Pierre Wind.