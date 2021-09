Flinke winst: de Meilandjes verkopen hun villa in Noordwijk voor dít enorme bedrag

Maar, nog geen half jaar nadat ze het paleisje gekocht hebben, staat het alweer in de verkoop. Dít is het enorme bedrag wat ze ervoor vragen, en dat is een stuk meer dan waarvoor ze het kortgeleden kochten.

Noordwijkse woning op Funda

Zien we Martien Meiland op televisie nog met een gouden bank slepen, wordt de villa in werkelijkheid alweer klaar gemaakt voor de verkoop. Sinds donderdag staat de villa op Funda.

Aankoopbedrag

Begin dit jaar kochten Erica en Martien het huis voor €2.695.000 van de drummer van Kensington. Ze kochten de woning in Noordwijk omdat ze tot hun grote verdriet door een conflict met de gemeente weg moesten uit hun stulpje in de Achterhoek.

Alweer verhuizen

Al snel bleek dat Martien en Erica toch niet op hun plek zitten in het nieuwe huis. Tijdens het grote feest dat werd gegeven ter ere van de zestigste verjaardag van Martien, liet hij weten: “Lieve mensen, welkom op het eerste feest dat we hier geven en dat meteen ook het laatste zal zijn. We gaan weer verhuizen! Ja, alweer.”

Overlast

De reden? Overlast: “Dit huis is gewoon te druk. Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan”, aldus Martien.

Drie ton winst

Wie een blik werpt op de Funda-pagina van het huis in Noordwijk, ziet gelijk dat het ondanks alles een goede investering is geweest. De Meilandjes vragen er nu namelijk € 2.995.000 voor. Als ze dat ervoor krijgen, maken ze dus mooi drie ton winst. Dat is goed verdiend, in een half jaartje tijd.

