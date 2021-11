Floortje (15) kan niet worden gevaccineerd en hoopt op tijdelijke QR-code: “Een hele opluchting”

Het contrast voor Floortje was vrijdag groot op de terugweg van Utrecht naar Zutphen. Even daarvoor onderging ze haar laatste chemobehandeling. Drie jaar vocht ze tegen leukemie, eindelijk was het einde van de behandeling in zicht. Tot Mark Rutte het woord nam op de persconferentie. Het kabinet sloot 2G niet langer uit. Met dat systeem krijgen alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen een coronagtoegangspas. Voor Floortje is dat geen optie. Ze is allergisch voor een bestanddeel van de vaccins. Hoewel ze graag wil, is een vaccinatie daardoor niet mogelijk.

Huilend in de auto

“De terugweg in de auto was heel heftig. We hoorden het op de radio”, zegt Floortje. Hoewel ze flink ziek is van de laatste chemobehandeling wil ze graag haar frustratie kwijt. Beeldbellend doet ze haar verhaal via de laptop op schoot bij moeder Neeltje.

“Ik wil zo graag simpele dingen doen met vriendinnen. Na school een milkshake halen bij de McDonald’s, ’s avonds naar de bioscoop of een hele middag winkelen”, zegt Floortje. “Eindelijk leek ik die vrijheid te krijgen. Als er geen oplossing komt, dan word ik helemaal buitengesloten.”

Allergisch voor bestanddeel uit vaccin

Floortje kan zich niet laten inenten omdat ze allergisch is voor polyethyleenglycol (PEG), een bestanddeel uit het coronavaccin dat ook in een van haar chemokuren zat. “Alleen het Janssen-vaccin bevat geen PEG, maar dat vaccin is niet meer te verkrijgen”, zegt moeder Neeltje. “Bovendien vinden de artsen het risico te groot vanwege de achtergrond van Floortjes ziekte.”

Floortje lijdt namelijk aan het Li-Fraumeni syndroom (LFS), een zeldzame erfelijke aandoening waarbij je een verhoogde kans hebt op onder andere bot-, hersen- en borstkanker. Naast dat er drie jaar geleden leukemie bij haar werd vastgesteld, had ze als baby een zeldzame kwaadaardige bijnierschorstumor. “Nu Floortje erbovenop is, heeft ze ook een verhoogde kans op die andere vormen van kanker.”

Strijd voor uitzondering

Het doet Floortje en moeder Neeltje beseffen dat ze juist zoveel mogelijk moeten genieten van de kleine dingen in het leven. “Ik moest in de auto eerst huilen van geluk en erna uit frustratie. Dit is niet eerlijk.”

Floortje ging de strijd aan en sprak afgelopen maandag nog huilend tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zutphen. Hier is het fragment te zien. Ze vroeg de raad zich hard te maken in Den Haag om uitzonderingen te maken voor mensen als Floortje. “Ik wil me wel laten vaccineren, maar kan het niet.”

Pijnlijk was de uitnodiging voor een vaccinatie afgelopen jaar. “Juichen in de kamer toen de uitnodiging door de brievenbus viel”, zegt moeder Neeltje. “De dag erna kwam er een brief dat ze toch niet mocht omdat ze allergisch is. Foutje.”

Er gloort hoop voor Floortje

Na dagen vol frustratie en spanning, gloort er toch hoop voor Floortje. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zei in de Tweede Kamer een alternatief te onderzoeken voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Zij kunnen dan een tijdelijke QR-code krijgen. Een aanvraag van Floortje zou dan door een arts beoordeeld worden.

Volgens De Jonge gaat het naast Floortje om enkele duizenden mensen in Nederland. De minister benadrukte dat het uitdrukkelijk niet gaat om mensen die zich niet willen laten vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor hen is.

“Het lijkt erop dat er naar me geluisterd wordt”, zegt Floortje. “Een hele opluchting. Ik hoop dat het wordt doorgezet. Wat ik dan als eerste ga doen? Een milkshake halen met mijn vriendinnen.”

Bron: de Stentor