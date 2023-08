Flory’s zoons zitten op de snikhete Wereldjamboree in Zuid-Korea: “Ontzettend sneu”

Flory Hartog is chef tekst bij Libelle. Beeld Libelle

De Wereldjamboree is een twaalfdaags activiteitenkamp voor padvinders tussen de veertien en zeventien jaar. Iedere vier jaar wordt het evenement in een ander land gehouden. Dit jaar bivakkeerden zo’n veertigduizend scouts in het poldergebied Saemangeum in Zuid-Korea, waar ze van 1 tot 12 augustus een avontuurlijke tijd zouden beleven.

Geen hitte, maar orkaan

Dat is gelukt, kunnen we wel zeggen. Al op de eerste dag werden de padvinders overvallen door een hittegolf, waarbij volgens NRC vierhonderd mensen onwel werden. Vandaag zijn er duizend bussen ingezet om iedereen van het terrein te evacueren naar hoofdstad Seoul. Niet vanwege de hitte, maar door een naderende orkaan.

Hoofd koel

Ondanks de consternatie in het nieuws, houdt Flory het hoofd koel. Sterker nog, haar zoons hebben het prima naar hun zin, lieten ze haar weten. “De media focussen vooral op het flauwvallen door de hittegolf en de evacuatie. Hoewel sommigen daar zeker last van hebben, moet ik zeggen dat de organisatie veel heeft gedaan door te zorgen voor verkoeling op het terrein en een aangepast programma.” Zo waren er schaduwplekken met verneveling en namen de scouts op het heetst van de dag rust.

Op de hoogte

Flory en de andere ouders worden continu op de hoogte gehouden via e-mail, de website en de sociale media van het Nederlandse contingent, ofwel de afvaardiging van Nederlandse scouts aan de Wereldjamboree. Daarop is te zien dat de Nederlandse kinderen hun laatste avond op het terrein afsloten met een talentenshow, waarna ze hun biezen pakten en onder politiebegeleiding met de bus vertrokken naar Seoul. Flory is geen moment in onzekerheid geweest, laat ze weten.

Ontzettend sneu, maar allemaal prima

Inmiddels zijn Sepp en Kobus naar een universiteitscampus in Seoul gebracht, waar ze in een twee- of vierpersoons studentenkamer met airco verblijven. “Hartstikke luxe als je net uit een tentje komt”, zegt Flory. Haar jongste zoon liet via WhatsApp weten het allemaal prima te vinden. De jamboree eindigt een dag eerder dan gepland, maar sluit waarschijnlijk af met een stadionconcert van de wereldberoemde popgroep BTS.

“Ik vind het ontzettend sneu dat een orkaan roet in het eten gooit. Omdat de scouts nu verspreid zitten, is het internationale er een beetje af. Eigenlijk past dit allemaal wel bij wat scouting is: soms moet je improviseren.”

