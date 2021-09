Foodblogger van gestolen recepten woest op Sonja Bakker: “Ze liegt”

“Onzin”, zegt Silvia tegen Shownieuws. “Dat is niet zo. Ze liegt.”

Geen excuus

“We hebben contact gehad, maar ik ben het niet eens met haar uitspraken”, legt ze uit. “Ze zegt dat onze advocaten aan het uitzoeken zijn wat er is misgegaan. Dat is niet waar. We weten beiden wat er is misgegaan: ze kopieerde mijn recepten.” Volgens de foodblogger wil Sonja niks oplossen en heeft ze nooit haar excuses aangeboden. Sonja heeft inmiddels ook gereageerd. “Waanzin. Er is absoluut contact tussen onze advocaat en de advocaat van Silvia.”

Plagiaat

Sonja werd vorige maand beschuldigd van plagiaat. De auteur en dieetgoeroe zou meerdere recepten en foto’s hebben overgenomen van andere foodbloggers zonder toestemming. Zelf zegt Sonja dat er iets is misgegaan binnen haar team. “Tijdens de coronaperiode is het allemaal te makkelijk gegaan. Ik heb er niet goed bovenop gezeten – wat ik normaal dus wel doe. Vóór corona zaten we met elkaar op kantoor en namen we alles altijd goed door. Nu verliep alles via zoom”, zei ze eerder. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Bron: Shownieuws