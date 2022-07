Fooi geven op vakantie: zóveel geld wordt gewaardeerd (of juist niet)

Als je in eigen land uiteten gaat of drankjes doet op een terras, word je (vaak) niet scheef aangekeken als je geen fooi geeft. In het buitenland is dat soms anders. Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert en directeur van Het Etiquette Bureau, vertelt aan Nu.nl: “Veel Nederlanders stoeien met het geven van fooi op vakantie. Nederlanders zijn van nature ‘zuinig’. Daarbij leeft men in Nederland niet van fooi en is het niet verplicht”, legt ze uit. “Dit terwijl het in veel andere landen wel echt een bron van inkomsten voor het personeel is.”

Handig dus om je van tevoren even in te lezen over de fooi-gebruiken in het land waar je naartoe gaat.

Italië

Als je in Italië uiteten gaat of buiten de deur luncht, zijn de bedieningskosten vaak inbegrepen. Dit is vaak het geval in toeristische gebieden en je vindt het terug op de bon onder ‘servizio incluso’. Je krijgt daar dan wel weer vaak een mandje brood, soepstengels of chips om je eetlust extra op te wekken. Fooi geven is dan niet gebruikelijk, maar het mag uiteraard wel. Je kunt dan vijf tot tien procent geven.

Frankrijk

Ook hier is het bedieningsgeld vaak inbegrepen. ‘Service compris’ staat er dan op de bon. Als je dit ziet staan, is het gebruikelijk om het te betalen bedrag naar boven af te ronden. Staat er op de bon ‘service non compris’, dan is fooi wel gewenst. Tien tot vijftien procent is in Frankrijk een normale gang van zaken. Ga je chique de friemel uiteten, dan is vijf procent fooi de norm.

Portugal en Spanje

Als je in dit land buiten de deur gaat eten, wordt het al snel als een belediging opgevat als je geen fooi geeft. In Spanje zit het helemaal anders: daar wordt het geven van fooi juist opgevat als een belediging. Hoewel de meeste mensen er toch ongeveer vijf procent van het te betalen bedrag in cash achterlaten. “Meer is echt een vernedering voor het bedienend personeel”, aldus Anne-Marie.

Griekenland

Ook in Griekenland wordt een grote fooi gezien als een belediging. Was de service supergoed, dan kun je het bedrag naar boven afronden of het wisselgeld laten liggen. Ook hier is het bedieningsgeld vaak inbegrepen.

Verenigde Staten

Hier is fooi echt een ding en het percentage ligt vrij hoog: vijftien tot twintig procent is gebruikelijk. Niet alleen als je uiteten gaat, want ook kappers en taxichauffeurs verwachten fooi. Restaurantpersoneel verdient er weinig en is daarom voor een groot deel afhankelijk van de fooien die ze ontvangen. Als op de rekening ‘gratuity included’ of ‘tip included’ staat, dan is een fooi niet nodig.

Oost-Europa

Fooi is in dit deel van Europa niet gebruikelijk, behalve in Hongarije en Oekraïne. Daar krijg je een glimlach als je vijf tot tien procent van het te betalen bedrag bovenop de rekening betaalt.

Turkije

Hier zijn geen bijzondere regels en fooi is niet standaard. Dat betekent niet dat het wel op prijs wordt gesteld als je lekker hebt gegeten of gedronken en de service fijn was. Je kunt dan vijf tot tien procent fooi geven.

“In Engeland, Duitsland en in Scandinavië is fooi echt een blijk van goede service en lekker eten en of drinken, maar je bent tot niets verplicht. Ben je niet tevreden, dan is het oké om niets te geven.”

Bron: Nu.nl