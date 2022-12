Forse stijging van meldingen van seksueel geweld na ‘The voice’-schandaal

Het gaat alleen dit jaar al om ruim 10.000 mensen. Dat zijn cijfers die we liever niet hadden gebracht...

Seksueel geweld

Waar je ook keek of luisterde, heel Nederland had het in januari na de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat maakte veel los bij slachtoffers van seksueel misbruik en/of geweld.

‘The voice’

Het hele The voice-schandaal zorgde dan ook voor een piek in het aantal meldingen van seksueel geweld. “Door de media-aandacht zijn er grofweg twee groepen slachtoffers die zich nu vaker bij ons hebben gemeld”, legt Jiska Dijk, psychosociaal adviseur van Slachtofferhulp Nederland, uit. “Slachtoffers die in verleden te maken hadden met seksueel geweld en die daar nu (opnieuw) hulp bij zoeken. En een groep die zich door de aandacht voor het eerst realiseert dat ook zij slachtoffer zijn, nu of in het verleden. De grens om je te melden is verlaagd.”

Victim blaming

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dat neemt niet weg dat elk geval er één te veel is. Bovendien reageren omstanders nog te vaak met victim blaming. Zij geven het slachtoffer (impliciet) de schuld van wat er is gebeurd. ‘Waarom heb je je niet verzet?’ of ‘Ik zou daar nooit ‘s nachts alleen lopen’, wordt er dan gezegd. Meningen en adviezen die goed bedoeld zijn, kunnen pijnlijk en kwetsend zijn voor een slachtoffer. Daarom kwam Slachtofferhulp Nederland afgelopen jaar met de campagne ‘Oordeel uit, aandacht aan’.

Bron: Slachtofferhulp Nederland