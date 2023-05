Fraai pinksterweer op komst: gaan we de 25 graden aantikken?

Het pinksterweekend wordt een droog en geleidelijk wat warmer weekend. Dat de thermometer dit weekend boven de 20 graden uit gaat komen, is een zekerheidje. Zaterdag en zondag voert een noordoostelijke wind droge lucht aan. De zon schijnt ook flink. Zaterdag kan de teller zelfs oplopen tot 15 zonuren. Met een temperatuur van 22 graden belooft dat een heerlijke lentedag te worden. Zondag kan er wat meer sluierbewolking zijn , maar toch kan het die dag wel 24 graden, misschien landinwaarts zelfs wel 25 graden, worden.

Voorspelling Tweede Pinksterdag

Maandag neemt de wind wat toe en komt er vanuit het noorden wel wat meer hoge bewolking het land binnen. Doordat er ook wat koelere lucht onze kant op komt, is de temperatuur maandag wat lager dan in het weekend. Maar met 16 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden én een zonnetje dat in het hele land veel schijnt, mogen we absoluut niet klagen.

Zonkracht dit weekend

De zonkracht ligt dit weekend voor het hele land op 6. Dat betekent dat je huid gemakkelijk kan verbranden, binnen 15 toto 30 minuten. Zorg dus dat je je goed beschermd als je dit weekend naar buiten gaan. Nieuwe zonnebrand nodig? Woensdag werd bekend gemaakt welke zonnebrandcrème dit jaar als beste uit de test is gekomen.

We hebben allemaal wel een open tube zonnebrandcrème liggen van een (paar) jaar geleden. Kun je die nog wel gebruiken? Beschermt de crème dan nog wel goed genoeg? Huidexpert Kuno Breen heeft het antwoord in deze video:

Bron: Weeronline.nl, Weer.nl