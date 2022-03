“Ik werd die dag gewoon verwacht voor een halfjaarlijkse controle. Ik was veertien en had een goed, stevig gebit zonder problemen. De praktijk was vlakbij huis, dus ik liep er in mijn eentje heen. Eenmaal in de stoel begon mijn tandarts over een tand die naast mijn hoektand zat en daar niet leek te horen. ‘Waarschijnlijk een melktand', zei hij. ‘We kunnen hem wel even trekken zodat de rest ven je gebit weer de ruimte krijgt.’ Wat er toen gebeurde, kan ik niet anders omschrijven dan een horrorscenario.

Met wortel en al

De tandarts verdoofde me en begon met volle kracht aan mijn tand te trekken en te wrikken. Het kostte hem zoveel moeite dat hij met één been op de stoel leunde om zich schrap te zetten. De tand kwam totaal niet los en tot overmaat van ramp brak hij na een tijdje af. ‘Oh, het was waarschijnlijk toch geen melktand’, merkte hij droogjes op. Er zat niets anders op dan de tand met wortel en al uit mijn tandvlees te snijden.

Omdat ik zijn laatste patiënt was, hoefde ik volgens de tandarts niet speciaal naar de kaakchirurg om de tand te verwijderen. Hij zou het zelf wel even doen. Ik kreeg opnieuw een verdoving en hij ging driftig aan de slag met een mesje en een boor. Het bloed spatte alle kanten op en ik voelde mijn shirt nat worden van het bloed en het zweet. Inmiddels was ik zó in paniek dat ik probeerde om in gedachten de ruimte te verlaten, het maar te laten gebeuren. Toen ik na drie verdovingen geen nieuwe verdoving meer mocht, heeft hij de boel zonder pijnstilling gehecht. Na een paar uur in de stoel liep ik bebloed en totaal in shock naar huis.

Tandartstrauma

Mijn moeder wist niet wat ze zag en hoorde toen haar veertienjarige dochter bebloed thuiskwam met dit horrorverhaal. Ze heeft meteen het hele gezin bij de praktijk uitgeschreven. Later ontdekten we dat deze tandarts een enorme oplichter was en hij allerlei onnodige behandelingen uitvoerde om meer te verdienen. Mijn tandartstrauma was zo groot dat ik sinds die dag jarenlang weigerde om naar de tandarts te gaan. Ik heb het nog één keer geprobeerd, maar alleen van de geur van de wachtkamer kreeg ik al een paniekaanval. Gelukkig is er in al die jaren niets met mijn gebit gebeurd.

Tandarts met geduld en begrip

Pas toen ik midden dertig was en mijn dochtertje haar eerste tandjes kreeg, besloot ik dat het tijd was om wat aan mijn angst te doen. Ik kwam terecht bij een heel lieve, vrouwelijke tandarts en vertelde haar wat me was overkomen. Ze was niet eens gespecialiseerd als angst-tandarts, maar ze begreep me gewoon. ‘De eerste paar keer dat je bij me komt, doe ik helemaal niets behalve naar je gebit kijken', zei ze. Dankzij haar geduld en begrip nam mijn angst langzaam af en durfde ik het aan om mijn gebit door haar te laten reinigen. Ze gaf me het vertrouwen dat ik niet meer bang hoefde te zijn.

Ik was over mijn angst heen, dacht ik. Maar helaas kreeg ik nog wel een kleine terugval toen ik na een verhuizing moest overstappen. Deze nieuwe tandarts was ook prima, maar toen werd de praktijk overgenomen door een tandarts met veel minder empathisch vermogen. Er moest wel echt iets gedaan worden aan het gat in mijn gebit, dat destijds door de horrortandarts gecreëerd was. Toen hij aan de slag ging, kwam mijn trauma toch een beetje terug. Ik vond het gewoon moeilijk dat ik in die stoel de controle kwijt was. Het lukte me om te blijven liggen tot de behandeling klaar was, maar ik denk dat ik toch weer op zoek ga naar een tandarts die wat meer meelevend is. Ik ben er na al die jaren echt wel overheen, maar een tandarts die fijn is in de omgang is toch wel een vereiste om mij met een goed gevoel die stoel in te krijgen.”