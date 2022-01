Frank Dane reageert voor het eerst op vertrek bij Radio 538

Frank Dane nam in 2019 de ochtendshow op Radio 538 over van Edwin Evers. Daar kwam eerder dan verwacht een einde aan toen Frank en zijn team op 27 december te horen kregen dat hun ochtendshow zou stoppen. Dat kwam hard aan, dus besloten ze om na de kerstvakantie niet meer terug te keren. Wietze de Jager en Klaas van der Eerden namen het stokje over.

Werkloos

In RTL Boulevard vertelde Frank Dane woensdagavond dat het wel oké met hem gaat. “Het gaat goed. Ik ben blij dat ik de deur uit ben en dat ik even hier kan zijn, want ik zit werkloos thuis", zei hij daarover. “Ik ben het nog aan het verwerken allemaal. Ik heb vooral veel contact met mijn team. We weten niet zo goed hoe de toekomst zal zijn.”

Belangen

De radio-dj vertelt dat er een gesprek is geweest met Talpa over de toekomst. Of hij in de toekomst weer te horen zal zijn op Radio 538, kan hij nu niet zeggen. “Op dit moment vind ik dat lastig te beantwoorden, want ik heb ook een team die ik heel graag aan het werk wil houden. Er zijn heel wat belangen en ik probeer dat voor iedereen goed te doen.”

Bron: RTLBoulevard.nl