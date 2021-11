Frank Jansen gaat meedoen aan dít bekende tv-programma

“Volmondig ja gezegd”

Frank vertelt dat hij het momenteel erg druk heeft. “Ik heb onlangs nog wat opnamen gemaakt voor Ranking the stars en ik sta ervoor open om in andere programma’s mijn opwachting te maken. Zo ben ik enkele weken geleden benaderd om mee te doen aan First dates VIPS en daar heb ik volmondig ja op gezegd. Misschien ontmoet ik via die show wel een nieuwe partner”, aldus Frank.

Eerst op zoek naar goede match

Toch is het nog niet 100 procent zeker dat Frank te zien zal zijn in het programma. Producent Warner laat namelijk aan Shownieuws weten dat er van een definitief akkoord nog geen sprake is. “Frank is inderdaad gepolst om deel te nemen, maar er moet eerst een goede match worden gevonden voor het daadwerkelijk doorgaat.”

Gedachten verzetten

Mocht het allemaal doorgaan, dan geeft dat Frank in ieder geval de kans om even zijn gedachten te verzetten. Frank en Rogier zijn namelijk in een heuse ‘vechtscheiding’ verwikkeld. Rogier liet onlangs nog beslag leggen op zijn bankrekening, maar gelukkig voor Frank werd dit al snel door de rechtbank opgeheven. Rogier zou er bang voor zijn dat Frank een deel van zijn geld wegsluist.

Bron: Shownieuws