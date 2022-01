Elk jaar erbij is natuurlijk een feestje, maar voor de familie Bauer zal de verjaardag van Mariska dit jaar ongetwijfeld anders aanvoelen. Mariska werd begin januari getroffen door een herseninfarct en lag een paar dagen in het ziekenhuis. Ze was er gelukkig op tijd bij en na nóg een ziekenhuisopname gaat het inmiddels weer wat beter met haar, al zal ze nog wel moeten revalideren.

Feestelijke dag

Vandaag zet Frans zijn ‘Maris’ even in het zonnetje, want ze mag 46 kaarsjes uitblazen. ‘Vandaag mag Mariska er een jaartje bij optellen’, zo schrijft hij. ‘Hiep hiep hiep hoera!’.

Bron: Instagram