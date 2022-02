Frans Bauer haalt bijzondere jeugdherinnering op

De zanger onthult in het meer dan leuke interview een paar interessante details over zijn leven.

Pony Mientje

Frans vertelt dat zijn opa en oma een mini Falabella hadden met de naam Mientje. De pony was nog kleiner dan een hond. Destijds was hij een jaar of negen. “Ik verzorgde die pony. Dat was geweldig. Ik zat weleens bij mijn oma binnen en dan riep ze ‘Mientje, Mientje’, en dan kwam de pony gewoon naar binnen gerend. Ze kwam ook op de bank bij ons”, vertelt de zanger. “Als ik uit school kwam, ging ik eerst Mientje verzorgen en uitlaten rondom het woonkamp.”

Beautyproducten en haartransplantaties

Naast de mooie herinneringen aan Mientje vertelt Frans ook over zijn fascinatie voor beautyproducten. “Ik heb van alles. Ik ben echt gestoord”, zegt hij lachend. “Ik gebruik crèmepjes, zalfjes en ik heb speciale scheercrème.” Ook heeft hij drie haartransplantaties achter de rug. “Ik wilde graag een bos met krullen, maar dat zal ’m nooit worden. Ik ben zeer ijdel. Ik heb speciale wallencrème en ik heb weleens een algenbad geprobeerd.”

Het hele interview bekijk je hieronder:

