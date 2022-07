Frans Bauer is vereerd met opmerking Mick Jagger. “Superleuk!”

The Rolling Stones traden donderdag alsnog op in de Johan Cruijff ArenA nadat ze in juni hun concert op het laatste moment moesten afzeggen, omdat zanger Mick Jagger (78) corona had. Tot hilariteit van het publiek maakte Mick donderdag in perfect Nederlands de opmerking: “Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer.”

Corry wilde voortaan naar Frans Bauer

Daarmee verwees het rockicoon naar een filmpje dat viraal ging. Een teleurgestelde fan, Corry, reageerde daarin emotioneel toen de show van The Rolling Stones werd geannuleerd toen het publiek al in het stadion was. Voor de camera van Shownieuws zei de vrouw dat ze “voortaan naar Frans Bauer” zou gaan. “Die is altijd gezond.”

De immer positieve Frans zegt de opmerking van Mick “superleuk” te vinden. “Het is een eer dat zo’n wereldster en icoon je noemt in zijn concert. Zelf deelt hij het nieuws en de video van het concert ook op Twitter: “Geweldig als zo een held je naam door een volle Arena laat klinken!! Dankjewel Aan The Rolling Stones”, twittert de zanger.

Mick Jagger zingt Heb je even voor mij?

Frans en Mick hebben al een verleden. Eerder zong de Britse rockster Frans’ grote hit Heb je even voor mij? al eens.

Geweldig als zo een held je naam door een volle Arena laat klinken!! Dankjewel Aan The Rolling Stones @ Fijnaart https://t.co/d9v5FcFymr — Frans Bauer (@fransbauer_) 8 juli 2022

Bron: RTL Boulevard