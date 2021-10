Frans Bauer over de reanimatie van zijn vader: “Ik weet niet of ik dat ooit verwerk”

Frans stelt zich bijzonder kwetsbaar op in gesprek met Özcan. Geëmotioneerd vertelt hij over het angstig moment in het ziekenhuis.

Heftige confrontatie

Frans dacht dat zijn vader zou overlijden aan longkanker, maar uiteindelijk werd een hartstilstand hem fataal. Frans zag met eigen ogen hoe men in het ziekenhuis zijn vader probeerde te redden. “Ik kwam tijdens een bezoekuur in het ziekenhuis bij zijn reanimatie. Nu ik erover praat, zie ik mezelf uit de lift komen en over de gang lopen. Ik zie dat ze bezig zijn achter een doek. Uiteindelijk blijkt het je vader te zijn”, vertelt Frans met een gebroken stem. “Het is angstaanjagend als ik eraan terug denk”, vervolgt hij met tranen in de ogen. “Ik weet niet of ik dat ooit verwerk.”

Mooi geschenk

Familie is alles voor Frans en vanzelfsprekend is hij kapot van het verlies als zijn vader komt te overlijden. Later krijgt hij van zijn vier zoons een prachtig geschenk: een ring met de vingerafdruk van zijn vader. “Het meest emotionele cadeau in mijn hele leven. Die kreeg ik van mijn zoons op Vaderdag. De eerste Vaderdag zónder mijn vader kreeg ik deze ring. Ik vergeet het nooit meer, die ochtend.”

Frans was zo ondersteboven van het cadeau dat hij zich daarna twee uur afzonderde om het een plekje te geven. “Ik ben er zo verschrikkelijk trots op. Ik heb de ring die dag omgedaan en nooit meer afgedaan.”

Door het coronavirus en de daaropvolgende lockdowns heeft Frans veel tijd gehad om na te denken. De coronaperiode heeft weinig positieve kanten voor het gezin, behalve voor Mariska Bauer. Haar kinderen waren weer thuis en dat was voor haar extra genieten.