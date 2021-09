Frans filmicoon Jean-Paul Belmondo (88) overleden

Zijn advocaat meldde vandaag het overlijden bij het Franse persbureau AFP.

Les Misérables

Behalve van Les Misérables, een iconische film uit 1995, kennen we Jean-Paul Belmondo ook van À bout de Souffle (1960) en Le Doulos (1961). Met zijn indrukwekkende acteerkunsten en vele rollen die hij speelde geldt hij als een van de grootste Franse acteurs van de vorige eeuw.

Baanbrekend

Vrijwel iedere film waarin Jean-Paul speelde trok volle zalen, dus regisseurs hadden hem naast zijn acteerwerk ook graag om die reden in hun films. Maar vergis je niet, ook op artistiek niveau stond Jean-Paul enorm goed bekend. Hij kon spelen in ieder genre. Eerst hadden snelle en komische rollen zijn voorkeur, later ging hij voor zwaardere en serieuzere karakters.

Jean-Paul was daarbij onderdeel van meerdere genre- en baanbrekende films als À bout de Souffle. Die film staat, zeker achteraf, bekend als het aanbreken van een nieuw filmtijdperk in Frankrijk.

Tekst loopt door onder de foto.

Jean-Paul Belmondo in Les Misérables Beeld Mondadori via Getty Images

Geen schoonheid

Een echte schoonheid was hij niet. Althans, niet in de klassieke zin van het woord. Hij had een platgeslagen neus en eigenlijk altijd wallen onder zijn ogen. Toch stonden de vrouwen voor hem in de rij: hij had een verhouding met Bond-girl Ursula Andress en later met de Italiaanse filmdiva Laura Antonelli.

Laatste jaren

De laatste jaren had Jean-Paul te maken me aardig wat gezondheidsproblemen. Naast wat ouderdomskwaaltjes kreeg hij in 2001 al een hersenbloeding wat er voor zorgde dat zijn gezicht deels verlamde. Jean-Paul laat drie kinderen na. Zij hebben nog niet gereageerd op het overlijden van hun vader.

Beeld Mondadori via Getty Images

Bron: AD, Linda.nl.