Frederik Brom uit de kleren: “Kijken naar je lichaam hoeft niet schaamtevol te zijn”

De 46-jarige acteur doet dit donderdagavond in het programma For one night only.

Borstkanker

Aan ANP vertelt de acteur, die onder andere bekend is van de serie Familie Kruys en de theatervoorstelling The normal heart waarom hij besloot mee te doen. “Mijn moeder heeft borstkanker gehad. Dat is gelukkig goedgekomen, maar ik kan me de schok nog goed herinneren.”

Zelfonderzoek normaliseren

Met zijn deelname aan het programma hoopt Frederik zelfonderzoek te normaliseren en het belang ervan te benadrukken. “Als man moet je regelmatig je ballen in de hand nemen en voelen of er oneffenheden op zitten, en vrouwen moeten voelen of er geen knobbel, vertrekking of inkepinkje in hun borsten zit”, aldus de acteur.

Uit de kleren

Dat hij hiervoor uit de kleren moet, neemt hij voor lief. Het was een spannend besluit, maar Frederik vertelt dat zijn familie hem aanspoorde mee te doen aan het programma. Zo probeert de acteur zijn steentje bij te dragen, laat hij weten.

Niet schaamtevol of gek

“Ik wil mensen meegeven dat het niet gek of schaamtevol is om naar je eigen lichaam te kijken”, vertelt hij. “Als hieruit blijkt dat mensen vaker controles doen, dan moeten we dit elk jaar doen. Ik hoop dat het mensen inspireert om zichzelf te gaan onderzoeken”, besluit Frederik.

For one night only is is donderdag om 20.30 uur te zien op Net5.

Bron: RTL Boulevard