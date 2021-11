Freek reageert voor het eerst op de breuk met Katja

Eerder deze week liet Katja met een bericht op social media weten dat zij en Freek een punt achter hun relatie hebben gezet. “We hebben enorm ons best gedaan om ons samenzijn als levenspartners te laten werken, maar we verschillen meer dan we beiden lang hoopten”, schreef de presentatrice bij een foto van hen samen.

Een ode aan Katja

Drie dagen later laat Freek weten zich helemaal bij het verhaal van Katja aan te sluiten. Verder deelt hij een foto met daaronder een ode aan Katja. “Lieve Katja, bent oprecht een van de meest bijzondere personen die ik ooit heb mogen ontmoeten”, begint hij. “Jarenlang heb ik het mooiste van al jouw goede karaktereigenschappen naar boven gehaald en jij hebt dit andersom ook bij mij gedaan. Het doet pijn dat me dit aan het einde van onze relatie niet meer lukte, want je verdient iemand die dat te allen tijde doet.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Freek van Noortwijk (@freek_van_noortwijk) op 28 Nov 2021 om 7:33 PST

Passie delen

Hij bedankt haar voor alle ervaringen en avonturen die ze samen hebben beleefd. Zo zijn ze op veel bijzondere plekken geweest en heeft hij haar meegenomen naar de mooiste restaurants. “Je was nogal leuk gezelschap om mijn passie daarvoor met me te delen.” Ook blikt hij kort terug op hun bruiloft in 2019. Een jaar later kregen ze samen een dochter: Coco Loulou.

Moderne familie

Ook Freek is ervan overtuigd dat ze elkaar op deze manier gelukkiger kunnen maken. “Ik weet dat wij in een andere hoedanigheid, als die van liefdevolle en ouders, een betere relatie zullen hebben. Onze moderne familie samenstelling zal nog wat complexer worden, maar we gaan dit zo harmonieus en goed mogelijk te doen. Dit is iets waar we trots op mogen zijn.” Hij hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor stellen die wél met ruzie uit elkaar gaan.

Allermooiste geschenk

Gevoelens van verdriet en gemis wisselen zich af met die van lichtheid en harmonie, zegt hij. “Ik kan nog veel meer schrijven maar ik wist al niet waar ik moest beginnen en al helemaal niet waar te eindigen. Ik hou van je en ben blij dat we door onze lieve Coco - het allermooiste geschenk wat je me gegeven hebt - voor altijd in elkaars leven zullen zijn.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Freek van Noortwijk (@freek_van_noortwijk) op 28 Nov 2021 om 7:35 PST

Bron: Instagram