Freek Vonk is ‘bevallen’

De bioloog is natuurlijk, zoals we van hem gewend zijn, helemaal in zijn nopjes door deze bevalling.

Kwik, Kwek en Kwak

De drie larven Kwik, Kwek en Kwak kwamen als een cadeautje mee naar huis na een bezoek aan Costa Rica. Twee van de drie overleden begin juni. De bioloog trok ze toen met zijn blote hand uit zijn been en deelde de beelden daarvan op zijn Instagram. De diertjes uit zijn been halen was niet bepaald een pretje door de stekels van de beestjes. Met goede hoop richtte hij zich op Kwak, de larf die uiteindelijk vannacht gezond uit zijn been is gekropen. Het is niet de eerste keer dat Freek zich bekommert om wezentjes in zijn lijf. In 2016 nam hij ook drie larven mee naar huis na een bezoek aan Belize. Die noemde hij Knabbel, Babbel en Schnabbel.

Tropengeneeskunde

En dan vraag je je natuurlijk af, waarom zou je deze beestjes in je lijf laten zitten? Als bioloog zijnde wil Freek de tropengeneeskunde helpen. In overleg met artsen heeft hij besloten de larven te laten zitten. Toch adviseert hij anderen in hetzelfde schuitje om de larven zo snel mogelijk uit het lichaam te laten verwijderen.

Hier vinden wij iets van

De reacties op deze ‘bevalling’ lopen nogal uiteen. Zo ook op de redactie van Libelle:

Reactie Barbara Schneemann Beeld Libelle

Reactie Eva Breda Beeld Libelle

Reactie Franke van Hoeven Beeld Libelle

Wat denk jij?

Nu zijn we benieuwd, wat vind jij van de ‘bevalling’ van Freek? Kun je je vinden in een van bovenstaande meningen?

