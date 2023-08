‘Friends’-fans opgelet: dit is het leukste uitje van het jaar

Friends is dé hitshow van de jaren 90, maar door streamingdiensten is de iconische sitcom een lang leven beschoren. Nog steeds zijn we de chaotische perikelen van de New Yorkse vriendengroep Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler en Ross niet beu. Wie altijd al eens in het leven van het iconische vijftal wilde stappen, kan daarom alvast de agenda erbij pakken. Van 1 september tot 9 november 2023 komt The Friends experience naar Amsterdam, een pop-upmuseum waar je de serie kunt herbeleven.

Even in New York

In het museum zijn decors nagemaakt, zoals het appartement van Joey en Chandler en de keuken van Monica en Rachel. Mét die geinige gouden fotolijst rondom het kijkgat van de paarse deur, inderdaad. Ook kun je een bezoekje brengen aan koffieshop Central Perk en zijn er kostuums uit de show te zien.

Extraatje voor de grootste fans

Voor de die hard fans is er zelfs een bijzondere mogelijkheid in het museum. Ken je die mierzoete scène nog waarin Chandler en Monica elkaar ten huwelijk vragen in hun appartement? Ook jij kunt een huwelijksaanzoek doen in The Friends experience.

Kaarten voor het pop-upmuseum zijn vanaf vrijdag te koop.

