Kate en William zijn momenteel bezig met een tour langs verschillende Caribische landen, ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Eerder waren ze al in Belize en nu zijn ze dus ook in Jamaica geweest, waarna de Bahama’s hun volgende bestemming is.

Hertogin Kate steelt de show

Maandagavond wist Kate al alle aandacht op te eisen door een knalroze jurk te dragen vol glitters en gister was het opnieuw raak. Ze verscheen namelijk in een knalgele jurk op het vliegveld en haakt daarmee meteen in op één van de lentetrends van dit jaar. De gele jurk was voorzien van een ceintuur, waardoor haar slanke taille extra benadrukt werd. Verder droeg ze een witte clutch en bijpassende witte pumps bij de jurk.

Hertogin Kate gaat voor felle kleur

Mocht je deze kleur geel iets te heftig vinden om in je eigen garderobe toe te voegen, dan is dat geen probleem. Niet alleen kanariegeel maar ook juist zachtere tinten geel zijn helemaal hip deze lente. Je kunt het dus zo bont óf rustig maken als je maar wilt!

Fris en hip: hertogin Kate gespot in dé kleur van deze lente Beeld Samir Hussein/WireImage

Bron: Getty Images