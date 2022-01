‘Full house’-icoon Bob Saget (65) overleden

Vele fans zijn in shock en leven mee met de dierbaren van Bob. De acteur laat zijn vrouw Kelly Rizzo en hun drie dochters Aubrey, Lara en Jennifer achter.

Geen misdrijf

De politie is nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het lijkt er in ieder geval op dat het geen misdrijf was en er zijn tot nu toe ook geen sporen van bijvoorbeeld drugsgebruik gevonden, meldt Amerikaanse nieuwssite TMZ.

Bob Saget in 2021 in New York. Beeld BrunoPress/StartraksPhoto

Danny Tanner en stem Ted Mosby

Bob werd bekend bij het grote publiek in zijn rol van Danny Tanner in de hit-serie Full house in de jaren negentig. Later zou hij een comeback maken in de vervolgserie Fuller house en presenteerde hij America's funniest home video's.

De wat jongere mensen zullen Bob vooral herkennen aan zijn stem: hij is de voice-over van Ted Mosby, de hoofdrolspeler in de sitcom How I met your mother.

Bob Saget in Fuller House in 2016. Beeld WARNER HORIZON TELEVISION / Album

Comedian

Naast zijn carrière op televisie was Bob ook stand-upcomedian. Daar was hij vaak wat grof in de mond en behandelde hij controversiële thema's, maar toch was hij ook in die business erg populair. Afgelopen zaterdag deed hij nog een show in Jacksonville in Florida, waarna hij een tweet plaatste waarin hij het publiek en zijn programmaopener Tim Wilkins bedankte. Het bericht is inmiddels tienduizenden keren geliket en in de reacties regent het steunbetuigingen.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) 9 januari 2022

