Gaan goedkope kamerplanten sneller dood dan dure?

Kun je net zo goed voor een goedkopere kamerplant gaan of gaan duurdere planten langer mee?

Goedkoop is duurkoop?

Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten waarom sommige planten zo duur zijn. Op dit moment is de Monstera Variegata, die met die witte plekken, bijvoorbeeld behoorlijk aan de prijzige kant. Je legt er zo €80,- voor neer. Waar dat aan ligt? Er is veel vraag naar én hij is lastig te kweken.

Vraag en aanbod

Het heeft dus alles met vraag en aanbod te maken. De plant is erg gewild, maar ze zijn niet in even hoge aantallen verkrijgbaar. Daarom kunnen tuincentra er hartstikke hoge prijzen voor vragen.

Kwaliteit

Daar komt de prijs dus vandaan, en niet per se bij de kwaliteit van de plant. Sterker nog: deze plant kan net zo makkelijk doodgaan als iedere andere plant.

Goedkopere planten

Planten die je vaak voor spotprijzen bij de supermarkt tegenkomt zijn makkelijk te kweken, komen daardoor in grotere aantallen te koop en zijn soms iets minder populair.

Conclusie

Dus: nee, goedkope planten gaan niet sneller dood dan duurdere planten. En: ja, je kunt net zo goed 10 goedkope plantjes kopen in plaats van één dure. Zeker als je er niks om geeft of een plant uniek, gewild of populair is.

Wat kun je doen als je kamerplant bruine bladeren heeft?

Bron: Roomed.