Gaat het nog sneeuwen? Dít is de weersvoorspelling voor december

Afgelopen week heeft het op meerdere plekken in Nederland al gesneeuwd. Veel was het niet, maar toch lag er een klein laagje. Online worden de mooiste plaatjes gedeeld. Maar hoe ziet het weer er in december eruit? Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline heeft zowel goed als slecht nieuws.

Behoorlijk nat

“Het wisselvallige weer van eind november krijgt begin december een vervolg en dat komt doordat er in december vaak een noordwestenwind blijft waaien”, legt hij uit. Hierdoor valt er regelmatig neerslag en kan het af en toe zelfs behoorlijk nat worden. “Je paraplu of regenkleding heb je dus vaak nodig in de eerste decemberweken.”

Sneeuwdekje

Doordat de neerslaggebieden die met deze noordwestelijke wind naar Nederland geblazen worden soms gepaard met koude lucht, koelt het ook wat af. Dat levert volgens Damen een aantal dagen met winterse neerslag op. “Er is zelfs kans op een sneeuwdekje, vooral in het binnenland.” Maar helaas, deze sneeuw blijft niet lang liggen, omdat de wind van zee alweer vrij snel milde lucht ons land binnen blaast.

In de weken die volgen lijkt de wind af te zwakken en wordt het ook minder nat. De temperatuur ligt dan rond een graad of 4. Wanneer er meer bewolking is, verlopen de nachten wat zachter en kan de temperatuur overdag oplopen tot 6 à 8 graden Celsius.

Druilerig

Hoewel het duidelijk minder nat is dan in het eerste deel van de maand, verlopen de laatste decemberweken helaas niet geheel droog. “We verwachten namelijk nog wel regelmatig grijze dagen met lichte regen of motregen, waardoor het een tijdje druilerig kan zijn”, zegt de meteoroloog. De kans op een koude en winterse december is dus klein.

Normale temperatuur

Qua temperatuur zal het een normale decembermaand worden, zo’n 6 à 8 graden. Af en toe krijgen we ook zeer zachte dagen waarbij de temperatuur in de dubbele cijfers komt, maar deze zijn duidelijk in de minderheid. Bij december horen natuurlijk nachten met vorst en dat zijn er in een normale decembermaand gemiddeld acht aan zee tot twaalf in het oosten. “Deze maand verwachten we de meeste vorst in het eerste deel van de maand. Dan kan het namelijk vaker opklaren dan in de laatste decemberweken.” Wanneer het bewolkt is, wordt het aak niet heel kou. Maar omdat het in de loop van december wat minder waait, kan het tijdens heldere nachten juist een stuk kouder worden.

Bron: Weeronline