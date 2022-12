Gaat het sneeuwen op sinterklaasavond?

Die kans is aanwezig, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza aan het AD.

Brrr!

Vanaf vrijdag is het al flink koud. Dat komt door een stevige wind die uit het oosten en noordoosten waait, aldus Johnny. Dat zorgt voor een lage gevoelstemperatuur: “’s Nachts vriest het weliswaar, maar overdag is het gewoon 3 graden. Al voelt het door die wind alsof het 0 graden of kouder is. Dat begint vrijdag al en blijft zeker het hele weekend zo.” Trek dus lekker warme kleding aan!

Sneeuw in december

Sneeuw in december hebben we niet vaak. In 2010 sneeuwde het voor het laatst flink in die maand. Johnny: “Eigenlijk waren alle decembermaanden daarna zacht. Af en toe viel er wel sneeuw, maar dat was meer uitzondering dan regel. Afgelopen jaren waren de decembermaanden zelfs een graad warmer dan gemiddeld.” Dit jaar beginnen we juist kouder dan gemiddeld aan de laatste maand. Maar of dat iets zegt over de sneeuwkans?

Sinterklaasavond

Op die grote vraag, krijgen we sneeuw met Sinterklaas, antwoordt Johnny: “In de Ardennen of Zuid-Limburg kan er sneeuw vallen. Er zijn scenario’s waarin dat mogelijk is.” Er zit wel een flinke adder onder het gras: “De sneeuw zal niet blijven liggen. Het gaat dan vooral om natte sneeuw. Een witte wereld hoeven we de komende tijd niet te verwachten in Nederland.” Jammer!

Witte Kerst of Elfstedentocht

Hoe zit het dan met de kans op een witte Kerst of zelfs een Elfstedentocht? “Die kans is vooralsnog statisch, en ligt op 7 procent. Wat betreft de Elfstedentocht: de kou van de komende dagen levert geen vorst op. Daarvoor moet het echt langer vriezen.” Aldus Johnny.

