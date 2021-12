Of het nu de maandelijkse pijntjes zijn, buikkrampen of koude voeten: in de winter kan je met een kruik onder een dekentje even lekker opwarmen en ontspannen. Heerlijk!

Maar wist je dat veel mensen een gevaarlijke fout maken bij het vullen van hun geliefde kruik?

Geen kokend water

Om de kruik ready te maken voor gebruik, giet je voldoende water in de waterkoker en breng je het water aan de kook. Vervolgens vul je de warmwaterkruik. Toch? Heel verstandig is dat niet. Op de verpakking staat duidelijk: gebruik geen kokend water. De reden hiervoor is dat kokend water, dat een temperatuur van 100 graden heeft, waterdamp vormt. Als je dit gelijk in de kruik giet en deze sluit, bestaat er een risico dat-ie barst.

Brandwonden

Omdat we de warmwaterkruik vaak dicht bij het lichaam houden, liggen brandwonden al gauw op de loer. Volgens Brandwondenzorg Nederland komen in het brandwondencentrum regelmatig slachtoffers met ernstige brandwonden binnen, veroorzaakt door een lekkende of gescheurde kruik.

Zo gebruik je ‘m veilig

Gebruik om een kruik in ieder geval kruikenzak. Let wel op: gebruik geen hoes in de vorm van een speelgoedbeest; dit nodigt kinderen uit om met de kruik te spelen.

Onderhoud de kruik goed, controleer bij elk gebruik of de kruik niet kan lekken.

Plaats de kruik in de gootsteen en vul hem volledig met heet kraanwater. Zorg ervoor dat het water voor je warmwaterkruik nooit kookt. Het beste is om warm water van rond de 60 graden Celsius te gebruiken.

Bovendien mag je de kruik nóóit voor meer dan tweederde met water vullen. Zo heeft de kruik nog voldoende ruimte om uit te zetten in verband met de waterdamp. Zorg er ook voor dat er zoveel mogelijk lucht uit de kruik is zodra je ‘m sluit.

Controleer de kruik op lekkage door de kruik na het afdrogen over een droog aanrecht te rollen en heen en weer te schudden met de sluiting naar beneden.

Warm een lege of gevulde warmwaterkruik nooit op en maak ‘m alleen warm door er heet water in te doen.

Koude handen? Zó maak je kleine hittepitzakjes voor onderweg:

Bron: Brandwondenzorg