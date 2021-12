Geef je op voor déze challenge en maak een gezonde start in het nieuwe jaar

Libelle samen met Albert Heijn

Na een drukke periode vol etentjes en borrels willen we graag met een gezonde start aan het nieuwe jaar beginnen. Aan motivatie ontbreekt het meestal niet, maar na het starten ook nog eens volhouden, dát is toch best pittig. Gelukkig kunnen wij je daar bij helpen.



Lekker in je vel

Samen met Albert Heijn zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrouwen die zich in het nieuwe jaar fitter willen voelen. Meer bewegen, vaker groenten eten, misschien ook mediteren... noem het maar op, alles om beter in je vel te zitten. Dit hoef je gelukkig niet op eigen houtje te doen: de gratis FoodFirst Leefstijlcoach app van Albert Heijn kan je hier perfect bij begeleiden.

Met de FoodFirst Leefstijlcoach app werk je op een leuke en makkelijke manier aan een gezondere leefstijl. In de app vind je tientallen verschillende challenges, verdeeld over drie categorieën: eten & drinken, sporten & bewegen, slapen & ontspannen. Professionele coaches staan je dagelijks bij met video’s, oefeningen en tips. Zo wordt gezonder leven leuker, lekkerder én makkelijker!



Leuke extra's in de app:

Motiverende video's

Leuke oefeningen

Handige schema's

Slimme tips

En natuurlijke heerlijke bijbehorende recepten

Download de FoodFirst Leefstijlcoach app gemakkelijk op je telefoon.

Geef je op en maak kans op een cadeaukaart

Door de app te downloaden kun je er meteen mee aan de slag gaan. Lijkt het jou tof om je ervaringen vervolgens ook te delen in Libelle? Geef je dan op via onderstaand formulier. De winnaar ontvangt een cadeaukaart t.w.v. € 50,- om uit te geven aan gezonde boodschappen bij Albert Heijn én krijgt een interview met fotoshoot in Libelle. Opgeven kan t/m 3 januari.

Download de app

De FoodFirst Leefstijlcoach app is een initiatief van Albert Heijn, om gezonder leven leuker, lekkerder en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie, of download hier de app.