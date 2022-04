Geen afwasmiddel in huis? Dit alternatief werkt net zo goed

Er is een andere stamgast in je keuken die het klusje kan klaren. We noemen het vanaf vandaag ook wel het witte goud, want je kunt er werkelijk van alles mee: van je douchegoot schoonmaken tot kurkumavlekken verwijderen (en die zijn hardnekkig hoor). Natuurlijk hebben we het over baking soda, waarmee je dus ook je vuile vaat weer blinkend schoon krijgt. De reden: het poeder neemt vet op.

Zo maak je er afwasmiddel van

Hoe het precies in zijn werk gaat? Simpeler kan niet: het enige wat je hoeft te doen, is tachtig gram baking soda met een paar eetlepels water te mengen totdat je een gladde pasta hebt. Pak vervolgens een paar rubberen handschoenen, trek die aan en boen met de pasta alle voedselresten van je servies. Spoel tot slot af met heet water en laat in een afdruiprek drogen. Kind kan de (vaat)was doen.

Handzeep als afwasmiddel

De kans dat er naast de afwasmiddel een flesje handzeep op het aanrecht naast de gootsteen staat, is groot. Toch is dat géén goed alternatief om je vieze borden mee schoon te schrobben. Het heeft antibacteriële eigenschappen, dat klopt. Aan sommige soorten zeep worden echter ingrediënten toegevoegd waarvan het niet verstandig is om ze met eten in aanraking te laten komen. Afwassen met handzeep wordt je zeer waarschijnlijk niet fataal. Een keertje kan dus geen kwaad, maar maak er geen gewoonte van. En spoel wat je wilt gaan gebruiken altijd goed af!

Bron: De Telegraaf