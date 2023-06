Geen dure operatie meer nodig: poezen steriliseren met een prik lijkt te werken

Een operatie om een kat te steriliseren is best duur en intensief. Dat moet anders kunnen, dachten Amerikaanse onderzoekers. Zij onderzoeken op dit moment een vaccin dat in de toekomst een heftige operatie moet kunnen vervangen én de eerste resultaten zijn veelbelovend. Met de injectie wordt een hormoon in de katten gespoten, waardoor ze onvruchtbaar worden.

Poezen steriliseren met vaccin

Zes poezen hebben dit vaccin al toegediend gekregen. Drie poezen kregen een hoge dosis en drie poezen een lage dosis. De poezen die de lage dosis kregen, hebben twee jaar later wel kittens gekregen. De poezen die een hoge dosis hebben gekregen, hebben geen kittens gekregen. De onderzoekers staan nog wel voor een klein raadsel. Vier katten vertoonden na het krijgen van de injectie geen seksueel gedrag meer, maar twee katten wel. Hoe dat precies kan, weten de onderzoekers nog niet.

Goedkoop alternatief

De hormoonprik is volgens de onderzoekers een goedkoop, efficiënt en diervriendelijk alternatief. Niet alleen voor mensen met een kat als huisdier, maar ook om het aantal zwerfkatten te verkleinen. Ongeveer 80 procent van de 600 miljoen zwerfkatten wereldwijd heeft geen baasje. Daardoor zijn ze vaak ondervoed, zitten de asiels overvol en neemt ook het aantal vogels af. De onderzoekers hopen dat de vaccinatie in grote aantallen geproduceerd gaat worden, zodat dit probleem aangepakt kan worden.

Bron: Nu.nl