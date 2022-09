Geen nazomer, of toch nog wat zon? Dit weer kun je deze week verwachten

De r zit al even in de maand, dus we bereiden ons langzaam voor op donkere dagen met meer regen en wind. De harde noordwestenwind zorgde ervoor dat er veel regenbuien over ons land werden gestuurd, vergezeld van koelere temperaturen. Maar daaraan lijkt eind van deze week (even) een eind te komen.

Prinsjesdag, overgangsdag

Maandag is de wind er nog, maar deze neemt in de loop van de dag en op dinsdag steeds meer af. Ook de fikse regenbuien blijven weg. Dat maakt van dinsdag, Prinsjesdag, een overgangsdag van herfstweer naar temperaturen die meer lijken op een voorzichtige nazomer. Woensdag wordt een dag zonder wind en regen, maar blijft de zon een groot deel van de dag weg.

Donderdag en vrijdag meer zon, geen regen

Donderdag kunnen we die zon wel weer verwachten. Met temperaturen die in het zuiden van ons land kunnen oplopen tot 20 graden, is deze dag een prima nazomerdag. Ook vrijdag blijft lekker met temperaturen tussen de 17 en 20 graden. In het weekend komen er weer wat buien onze kant op, vergezeld van wat wind.

Bron: Weeronline